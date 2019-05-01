поиск по сайту
 

    В Курске продолжается отлов бродячих собак

    Вчера, 17:10
    В Курске продолжается отлов бродячих собак
    В Курске продолжается отлов бродячих собак. Подрядчик в сотрудничестве с одной из зоозащитных организаций города уже приступил к исполнению своих обязанностей.
    Заявки можно направлять в адрес комитета жилищно-коммунального хозяйства Курска по электронной почте jkhkursk@yandex.ru или по телефону 52-15-88.
    Кроме того, жители Центрального округа могут сообщать о том, где требуется провести отлов собак, по телефонам 70-22-86, 70-22-90, Сеймского округа – по телефону 37-17-20, Железнодорожного округа – 26-09-34 и 26-12-75.
    Напомним, 16 мая городской комитет ЖКХ расторг муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Курске, заключённый 27 марта 2019 года с ИП Папуашвили. Причиной расторжения договора стало бездействие исполнителя.
    Учитывая тот факт, что проведение конкурсных процедур по отбору нового подрядчика требует немало времени, а проблема отлова безнадзорных собак в городе достаточно остра, было решено заключить договор подряда с ООО «Русский альянс» на проведение названных выше работ на сумму 99 990 рублей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама