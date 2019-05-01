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    В Курской области под суд идёт педофил, изнасиловавший трёх маленьких девочек

    Вчера, 17:25
    В Курской области под суд идёт педофил, изнасиловавший трёх маленьких девочек
    В Курской области будут судить 36-летнего жителя Суджанского района. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). От действий педофила пострадали три маленькие девочки семи и пяти лет. 
    Как сообщают в СУ СК России по Курской области, преступления он совершал вечерами весной и летом прошлого года, прямо около домов этих детей. 
    О случившемся девочки через некоторое время рассказали своим близким.
    Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве.

     

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