Горячую воду после аварии на ул. Павлуновского Курска дадут 24 мая

Возобновить подачу горячей воды после аварии в центре Курска планируется 24 мая. Специалисты Курского филиала «Квадры» демонтировали ветхий участок тепломагистрали по ул. Павлуновского, на котором накануне произошло повреждение.

Как показал осмотр участка трубопровода, предстоит выполнить значительно больший объём работ, чем изначально ожидалось: примыкающие к месту повреждения изношенные участки теплотрассы также нуждаются в замене. Теперь энергетикам должны заменить в общей сложности 7 метров сети большого диаметра.

Как отметил технический директор комплекса теплоснабжения Курского филиала «Квадры» Александр Варфоломеев, причина повреждения - внешняя коррозия. Трубы на этом месте отслужили положенный срок и сейчас нуждаются в капитальном ремонте.