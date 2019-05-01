В Курске побывала международная делегация ценителей трамваев

Группа туристов, объединённых интересом к трамвайным системам мира, 23 мая прибыла в Курск. Они побывали в музее трамвайного депо «Курскэлектротранс». А затем прокатились по улицам Курска в ретро-трамвайчике.

В группе 31 европеец из Германии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Великобритании. Все они профессионалы, работавшие с этим видом транспорта, от водителя до руководителя. Старший группы - Вильфрид Вольф, немец, житель Лейпцига. Сопровождает делегацию Андрей Мясников, директор единственного в России Музея трамваев, расположенного в Коломне.

Для участников движения транспортных туристов главное – познакомиться с современным состоянием трамваев, оценить в движении самые старые и самые современные модели и, конечно же, привлечь внимание к трамваю, как наиболее современному, экологически чистому, скоростному виду транспорта.





«Трамвай ни в коем случае нельзя потерять, его надо поднимать, надо развивать и тогда это будет самый лучший транспорт для современных городов», - считает Андрей Мясников.





Эта группа на протяжении многих лет изучает трамвайные системы разных стран. Во время визита в Россию группа уже побывала в Москве, Коломне, Туле, Орле. На очереди Старый Оскол, Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Краснодар, Пятигорск. Закончится тур во Владикавказе. Более 20 лет назад группа уже ездили по данному маршруту и им интересно оценить произошедшие изменения.



