В Курске приступили к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

2019 год в Курской области объявлен Годом дорог. По информации городского департамента строительства и развития дорожной сети, в Курске приступили к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С 18 мая подрядные организации ООО «Курскспецдорстрой», ООО «ДРСУ» и ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» приступили к демонтажу бортового камня и срезке поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия дорог по Магистральному проезду и ул. Энгельса, Гремяченская, 1-я Моква.

На минувшей неделе, как рассказал директор департамента Виктор Самсонников, проведено обследование состояния ряда общественных территорий, где в 2018 году были проведены работы по благоустройству в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Комиссия в составе представителей подрядных организаций ООО «Курскреставрация», ИП Горчинский И.А., ИП Твердохлеб В.И., администраций Центрального, Сеймского и Железнодорожного округов Курска, департамента строительства и развития дорожной сети города Курска и МКУ «УКС Курска» побывала с инспекцией в парке КЗТЗ по ул. Сумской, парке им. Ф.Э. Дзержинского, на мемориальном комплексе «Парк Солянка» по ул. Энгельса и в сквере в честь героев 16-й Воздушной армии по ул. Союзной.

В результате обследования составлены акты и определены сроки устранения выявленных замечаний в соответствии с условиями гарантийных обязательств по заключенным в 2018 году муниципальным контрактам. Подрядные организации уже приступили к работе.





- В случае неисполнения условий гарантийных обязательств организации будут внесены в реестр недобросовестных, - сообщил директор департамента строительства и развития дорожной сети Курска Виктор Самсонников.