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    Курянка попалась на махинациях с субсидиями

    Сегодня, 09:32
    Курянка попалась на махинациях с субсидиями
    Мировой судья судебного участка №2 Сеймского округа Курска вынес приговор 36-летней курянке.
    Как установлено, женщина, желая получить субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет, в течение двух лет обращалась в Комитет социальной защиты Курска, куда через Многофункциональный центр предоставляла заведомо ложные сведения о том, что не имеет работы. Фактически женщина работала бухгалтером в четырёх организациях, где официально получала заработную плату.
    Таким способом курянке удалось незаконно получить почти 93 тыс. руб.
    Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы.  

     

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