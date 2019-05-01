Курянка попалась на махинациях с субсидиями

Мировой судья судебного участка №2 Сеймского округа Курска вынес приговор 36-летней курянке.

Как установлено, женщина, желая получить субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, а также ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет, в течение двух лет обращалась в Комитет социальной защиты Курска, куда через Многофункциональный центр предоставляла заведомо ложные сведения о том, что не имеет работы. Фактически женщина работала бухгалтером в четырёх организациях, где официально получала заработную плату.

Таким способом курянке удалось незаконно получить почти 93 тыс. руб.

Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы.