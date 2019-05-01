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    В Курской области приступили к ремонту железнодорожных переездов

    Сегодня, 10:26
    В Курской области приступили к ремонту железнодорожных переездов
    В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги началась программа по ремонту железнодорожных переездов. Работы пройдут в рамках разработанных МЖД совместно с правительством Курской и Орловской областей комплексных планов по обеспечению безопасности движения транспорта в местах пересечения автомобильной и железной дорог.
    В рамках программы железнодорожники отремонтируют 22 железнодорожных переезда, заасфальтируют 10-и метровую зону проезжей части, которая находится в зоне ответственности железной дороги.
    Кроме того, совместно с администрациями регионов рассматривается вопрос об оборудовании 10 переездов с интенсивным автомобильным движением системами фотовидеофиксации нарушений автомобилистами правил дорожного движения.

     

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