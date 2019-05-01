В Курской области приступили к ремонту железнодорожных переездов

В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги началась программа по ремонту железнодорожных переездов. Работы пройдут в рамках разработанных МЖД совместно с правительством Курской и Орловской областей комплексных планов по обеспечению безопасности движения транспорта в местах пересечения автомобильной и железной дорог.

В рамках программы железнодорожники отремонтируют 22 железнодорожных переезда, заасфальтируют 10-и метровую зону проезжей части, которая находится в зоне ответственности железной дороги.

Кроме того, совместно с администрациями регионов рассматривается вопрос об оборудовании 10 переездов с интенсивным автомобильным движением системами фотовидеофиксации нарушений автомобилистами правил дорожного движения.



