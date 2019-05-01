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    В Курской области инженеру выплатили расчёт только после вмешательства прокуратуры

    Сегодня, 10:58
    В Курской области инженеру выплатили расчёт только после вмешательства прокуратуры
    В Курской области инженеру выплатили расчёт только после вмешательства прокуратуры. 
    Житель посёлка Медвенка работал в муниципальном бюджетном учреждении ведущим инженером. Его уволили с занимаемой должности в связи с сокращением штата организации с 5 апреля 2019 года. В день увольнения мужчина находился на рабочем месте. Однако зарплату за март и пять дней апреля, а также расчётные денежные средства в общей сумме 24 тыс. руб. не выплатили. Мужчина обращался в бухгалтерию учреждения, но безрезультатно.  
    В соответствии с трудовым законодательством при прекращении трудового договора выплата всех сумм производится в день увольнения работника, - отметили в надзорном ведомстве.
    В итоге курянин обратился в прокуратуру. Прокурор Медвенского района возбудил в отношении руководителя учреждения дело об административном правонарушении. Внёс представление об устранении нарушений закона и недопущении их в дальнейшем.
    Только после этого инженеру выдали окончательный расчёт.

     

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