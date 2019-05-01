В Курске пройдут рейды по выявлению автомобилей с незаконно установленным ксеноном.

Полицейские предупреждают - установка ксеноновых ламп в фары автомобиля, не предназначенных для этого, влечет наложение штрафа в размере 3 000 руб. с конфискацией данных ламп и приспособлений для их устройства. Управление таким автомобилем влечет лишение прав на срок от шести месяцев до года с конфискацией.

Приспособления для эксплуатации ксеноновых ламп - это устройства, предназначенные для обеспечения их работоспособности (блоки розжига и иное оборудование, непосредственно обслуживающее работу ксеноновых ламп).

Водитель не будет привлечен к ответственности, если ксеноновые лампы, установленные на его автомобиле, предусмотрены в конструкции заводом-изготовителем. Доказательством этого может служить либо инструкция по эксплуатации автомобиля, либо сертификат завода-изготовителя. Также на блоке самой фары должна быть маркировка DR, либо DC, либо DCR (фары с газоразрядными источниками света класса D дальнего DR-света и ближнего DC-света и двухрежимные (ближнего и дальнего) (п. 6 Технического регламента, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877).