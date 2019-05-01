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    Курский кинофонд приглашает на комедию под открытым небом!

    Сегодня, 12:27
    Курский кинофонд приглашает на комедию под открытым небом!
    Уже в это воскресенье, 26 мая стартует проект Курского областного киновидеофонда «Открытый экран». Курян приглашают посмотреть комедию «Домовой» под открытым небом.

    В обычном и суетливом городе Москве есть необычный Дом, обросший сотнями тайн и загадок. В этом доме есть странная квартира, в которой еще надолго не задержался ни один жилец… И лишь тогда, когда в эту «милую» квартиру заезжает самостоятельная мама с очаровательной 8-летней дочерью Алиной, новые жильцы узнают, что жилплощадь их — непростая, а живет в ней самый настоящий Домовой. Только вот хранитель очага уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире. Но всё меняется, когда Домовому бросает вызов злая колдунья…

    Начало в 9 вечера на площади перед ТЦ «Манеж». Вход свободный!
    В случае сильного дождя показ пройдет в арт-пространстве «Луна» на 3 этаже ТЦ «Манеж».

     

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