Деятельность ООО «Экотекс» приостановлена по требованию Роспотребнадзора. По результатам административного расследования на предприятии выявили ряд нарушений.

Как сообщалось ранее, жители близлежащих домов жаловались на едкий дым от труб предприятия и были обеспокоены экологической обстановкой около их жилья. Для решения вопроса выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате деятельности ООО «Экотекс» по инициативе департамента экологической безопасности и природопользования Курской области была создана рабочая группа.

Способы урегулирования ситуации обсудили сегодня на совещании, которое провел заместитель губернатора Алексей Смирнов. Участие в нем приняли руководители регионального комитета промышленности, транспорта и связи, департамента экологической безопасности и природопользования, территориальных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, администрации города, эксперты ЮЗГУ и представители предприятия.

Руководство предприятия планирует в ближайшее время установить дополнительную систему очистки выбросов вредных загрязняющих веществ, а также разработать и согласовать необходимую природоохранную документацию. Пока подобные документы у них отсутствуют.

Кроме того, в ближайшее время надзорные органы дополнительно проведут проверку на предмет выявления иных источников загрязнения на территории этой промзоны, а предприятие – в жилой застройке.

Материалы проведенного Роспотребнадзором административного расследования 22 мая 2019 года направлены в суд для рассмотрения, аналогичный иск в судебные инстанции по результатам проверки Росприроднадзора в ближайшее время планирует подать департамент экологической безопасности и природопользования Курской области.





«Мы действуем в интересах жителей, поэтому до устранения всех нарушений производство в работу запущено не будет. Однако надо учитывать, что инвестор готов к сотрудничеству и примет исчерпывающие меры для устранения замечаний, выданных надзорными органами. Мы работаем в тесном взаимодействии и с собственником, и с жителями. Уверен, что совместными усилиями мы урегулируем ситуацию в кратчайшие сроки», - подчеркнул заместитель губернатора Алексей Смирнов.