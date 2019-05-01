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    Деятельность ООО «Экотекс» приостановлена по требованию Роспотребнадзора

    Сегодня, 12:54
    Деятельность ООО «Экотекс» приостановлена по требованию Роспотребнадзора
    Деятельность ООО «Экотекс» приостановлена по требованию Роспотребнадзора. По результатам административного расследования на предприятии выявили ряд нарушений. 
    Как сообщалось ранее, жители близлежащих домов жаловались на едкий дым от труб предприятия и были обеспокоены экологической обстановкой около их жилья. Для решения вопроса выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате деятельности ООО «Экотекс» по инициативе департамента экологической безопасности и природопользования Курской области была создана рабочая группа. 
    Способы урегулирования ситуации обсудили сегодня на совещании, которое провел заместитель губернатора Алексей Смирнов. Участие в нем приняли руководители регионального комитета промышленности, транспорта и связи, департамента экологической безопасности и природопользования, территориальных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, администрации города, эксперты ЮЗГУ и представители предприятия. 
    Руководство предприятия планирует в ближайшее время установить дополнительную систему очистки выбросов вредных загрязняющих веществ, а также разработать и согласовать необходимую природоохранную документацию. Пока подобные документы у них отсутствуют. 
    Кроме того, в ближайшее время надзорные органы дополнительно проведут проверку на предмет выявления иных источников загрязнения на территории этой промзоны, а предприятие – в жилой застройке. 
    Материалы проведенного Роспотребнадзором административного расследования 22 мая 2019 года направлены в суд для рассмотрения, аналогичный иск в судебные инстанции по результатам проверки Росприроднадзора в ближайшее время планирует подать департамент экологической безопасности и природопользования Курской области. 

    «Мы действуем в интересах жителей, поэтому до устранения всех нарушений производство в работу запущено не будет. Однако надо учитывать, что инвестор готов к сотрудничеству и примет исчерпывающие меры для устранения замечаний, выданных надзорными органами. Мы работаем в тесном взаимодействии и с собственником, и с жителями. Уверен, что совместными усилиями мы урегулируем ситуацию в кратчайшие сроки», - подчеркнул заместитель губернатора Алексей Смирнов. 

     

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