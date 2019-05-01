Курская водяная мельница будет претендовать на президентский грант

Врио губернатора Роман Старовойт вчера посетил с рабочим визитом Пристенский район.

В ходе рабочей поездки глава региона проверил ход дорожных работ, которые ведутся на автомобильной дороге «Обоянь – Солнцево - Мантурово». На участке в 10 км идет устройство поверхностной обработки. Замена полотна ведется с опережающим графиком и к середине июня работы планируется завершить.

Также Роман Старовойт побывал на строящемся физкультурно-оздоровительно комплексе «Русич» в поселке Пристень. Работы ведутся в два этапа. В первый входит возведение здания ФОКа с универсальным залом. Во второй – бассейна, на строительство которого требуется почти 59 млн рублей

В завершении рабочей поездки Роман Старовойт осмотрел водяную мельницу в селе Красниково. Она является памятником русского деревянного зодчества и единственной в Черноземье. В 2013 году мельницу реставрировали, но муку она не мелет. Для этого необходимо очистить близлежащий пруд и русло реки. Соответствующее поручение врио губернатора пообещал дать областному департаменту экологической безопасности.





«Дальнейшее развитие этого уникального объекта можно провести за счет президентского гранта в сумме до 5 млн рублей. Чтобы его получить, нужен проект, который комитет по культуре Курской области должен вовремя подготовить и подать», - отметил Роман Старовойт.





В планах руководства района найти инвестора для развития прилегающей к водяной мельнице территории. В первую очередь для туристов нужна гостиница.



