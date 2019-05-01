Курское отделение ЛДПР выдвинет кандидатом в Губернаторы депутата Госдумы Сергея Иванова

20 мая состоялось заседание Координационного Совета Курского регионального отделения ЛДПР.

Было принято решение направить на рассмотрение Высшего Совета ЛДПР для выдвижения на должность Губернатора Курской области кандидатуры депутата Госдумы Сергея Иванова и депутата Курской областной Думы Владимира Фёдорова.

Несомненно, основным кандидатом является Сергей Иванов, партийцы отдельно отметили это в своем решении. Но в ЛДПР все кандидатуры рассматриваются только на альтернативной основе, поэтому Высшему Совету представлена и вторая, не менее достойная кандидатура.

Также Координационный Совет принял решения и по участию ЛДПР в дополнительных выборах, которые состоятся в единый день голосования. На согласование с Высшим Советом ЛДПР направлены кандидатуры следующих членов партии:

1. Кандидат в депутаты Курской областной Думы по одномандатному избирательному округу №3 - Матвеева Наталия Сергеевна, врач-терапевт;

2. Кандидат в депутаты Курского городского Собрания по одномандатному округу №7 - Тимофеев Константин Константинович, индивидуальный предприниматель.

Кандидатуры на все уровни выборов определили путем рейтингового голосования, на альтернативной основе. Отбор проходил в течении 3 месяцев, в том числе с применением специальных экзаменов, тестов, демонстрации практических навыков работы.

После утверждения кандидатур Высшим Советом они будут выдвинуты на конференции регионального отделения, которая состоится в середине июня 2019 г.



