В Курской области прогнозируют ливни, грозы и град

Спасатели распространили предупреждение об ухудшении погоды в Курской области.

По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы. Утром и днём умеренные, местами небольшие кратковременные дожди. Местами ливни, грозы, град. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днём южной четверти 6-11, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура: - по области ночью 10-15°, днём 20-25º.

Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян соблюдении правил безопасности и напоминают, что в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».



