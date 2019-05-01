поиск по сайту
 

    В Курской области прогнозируют ливни, грозы и град

    Сегодня, 14:12
    В Курской области прогнозируют ливни, грозы и град
    Спасатели распространили предупреждение об ухудшении погоды в Курской области. 
    По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы. Утром и днём умеренные, местами небольшие кратковременные дожди. Местами ливни, грозы, град. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днём южной четверти 6-11, при грозах местами порывы 15-20 м/с.
    Температура: - по области ночью 10-15°, днём 20-25º.
    Во избежание несчастных случаев спасатели просят курян соблюдении правил безопасности и напоминают, что в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама