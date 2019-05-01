В субботу в Курске состоится «Велодень». Мероприятие пройдёт в несколько этапов. Первый - в центре города: на площадь перед государственным цирком съедутся велоколонны из разных микрорайонов. Для участников акции будут организованы, в том числе показательные выступления велотриалистов, конкурс «Велообраз» и эстафеты. Начало в полдень на площади Советов (Курск, ул. Александра Невского, 4). В 12:30 там же состоится детский велотур (возраст от 5 до 10 лет).

В завершение мероприятий в центре города велосипедисты выстроятся в колонну и поедут на открытую поляну к п. Сахаровка Курского района, где пройдёт вторая часть праздника.

Впервые велодень в Курске состоялся в 2011 году, тогда в нём приняли участие всего около 100 человек, в 2018 году, по данным организаторов, велоколонна насчитывала уже около 700 участников акции.



