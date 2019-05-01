В этом году в Курске клещи покусали 62 ребёнка

В этом году в Курске зарегистрировано 129 обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей, в числе пострадавших 62 ребёнка. Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

На заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии, состоявшемся в горадминистрации, речь шла о мерах профилактики клещевых инфекций, принимаемых на территории областного центра.

Анализ ситуации показывает, что клещи отмечены на всех административных территориях области, при этом укусы регистрируются не только в лесах, на территориях садоводческих кооперативов, но и в городской черте - в парках, скверах, лесопарковых зонах.





- Самым главным способом борьбы с клещами является ликвидация благоприятных условий для их обитания. Убирая опавшую листву, выкашивая травяную растительность в парках и скверах города, мы не только заботимся об их эстетическом виде, но и препятствуем распространению клещей, - рассказал председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курска Александр Ильин. - Проводятся работы по благоустройству лесных массивов, в том числе санитарные рубки, удаление сухостоя, валежника, прореживание кустарника, ликвидация свалок мусора. Особое внимание уделяется паркам и скверам, где травяная растительность должна быть скошена и мы целенаправленно работаем над этим.





Ежегодно перед каждой сменой в детских оздоровительных лагерях и санаториях проводится дезинсекция и акарицидная обработка. В этом году уже обработали участки, прилегающие к школам, на базе которых будут работать дневные оздоровительные лагеря. Обработаны также территории базы отдыха «Цветов лес» ЮЗГУ, оздоровительного центра им. Валентины Терешковой, санатория «Соловушка», школы-интерната для детей сирот и детей оставшихся без попечителей №2 города, санатория «Маяк», лагеря «Олимпиец», городского центра детей и молодёжи «Орлёнок», лагерей им. Ульяны Громовой, Ю.А.Гагарина, Зои Космодемьянской, ФГУП «Курский НИИ Министерства обороны РФ», областного санатория «Соловьиные зори». Общая площадь обработанной территории составила более 44 гектаров.

В городе работа по дезинсекции и акарицидной обработке организована и контролируется комитетом жилищно-коммунального хозяйства, который заключает соответствующие подрядные договоры со специализированными организациями. За обеспечение санитарного порядка и покос травы во дворах многоэтажных домов отвечают управляющие компании или товарищества собственников жилья. А вот о безопасности на собственном дачном участке или подворье должны позаботиться сами хозяева: не допускать зарослей травы и не оставлять опавшую листву, где так любят селиться клещи.

Для походов в лес необходимо подумать об индивидуальной защите: о репеллентах, которые всегда есть в продаже, и закрытой одежде. При этом одежда обязательно должна быть однотонной и светлой, так как клещи на ней более заметны, что позволяет своевременно их обнаружить и снять.

После возвращения из леса необходимо провести полный осмотр тела и одежды. Нельзя заносить в помещение свежесорванные цветы, ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

Обнаружив присосавшегося к коже клеща следует обратиться за помощью в больницу. При отсутствии такой возможности клеща можно удалить самостоятельно аккуратными вращательными движениями по часовой стрелке. После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки. В случае отрыва головки или хоботка клеща (случайно или во время удаления) на коже остаётся чёрная точка, которую надо обработать 5% йодом. Не стоит пренебрегать походом в поликлинику для назначения профилактического курса лечения.

Снятого клеща (живого, погибшего, уцелевшую часть клеща) необходимо поместить в герметичную ёмкость (баночку, пробирку, контейнер) и отнести на исследование.

В Курской области исследовать клещей на заражённость возбудителями можно в аккредитованной лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» по адресу: Курск, ул. Почтовая, 3. Приём клещей для исследования проводится даже в выходные дни с 9.00 до 17.00.