Из областного бюджета на организацию детского отдыха направят свыше 300 млн рублей

В курских оздоровительных учреждениях за счет средств областного и муниципального бюджетов в этом году смогут отдохнуть 33,5 тыс. детей. На эти цели направят 311,6 млн рублей, что на 7,8% больше, чем в прошлом году. Об этом стало известно в ходе выездного заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.

В составе комиссии - представители администрации Курской области, силовых ведомств, в том числе МЧС и УМВД, муниципальных образований и других структур. Участники заседания посетили два детских оздоровительных учреждения: санаторий «Соловушка» и лагерь «Орленок». В последнем, по информации директора лагеря Дмитрия Плохих, отремонтировали спальные корпусы, столовую, восстановили уличное ограждение. «Орленок» уже готов принять первых детей, заезды начнутся с 1 июня.

Санаторий «Соловушка» - является частным учреждением. Инвестор вложил порядка 10 млн рублей в обновление инфраструктуры: капитально отремонтирован бассейн, дети смогут плавать там уже с 6 июня, полностью заменена система пожарной безопасности, сформирована безбарьерная среда для инвалидов. Санаторий принимает детей не только из нашего региона, но и из Московской области.

В Курской области в этом году будут работать 353 оздоровительных лагеря, в том числе 290 лагерей с дневным пребыванием, 8 санаторных лагерей, 21 загородный лагерь и 34 лагеря труда и отдыха. «К началу детского оздоровительного сезона мы готовы уже на 80%. Большая часть лагерей подала в Роспотребнадзор необходимые уведомления, - сообщил председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской области Владимир Гребенкин. – Члены выездной комиссии, каждый по своему направлению, имеют сегодня возможность определить степень готовности лагерей. В первую очередь, конечно, будем следить за безопасностью и предоставлением качественных услуг. Традиционно у нас в этом году будут работать и профильные лагеря, в которых дети не только смогут получить оздоровительные процедуры, но и приобрести полезные навыки и знания».

Отметим, что всеми формами отдыха, оздоровления, досуга, занятости и временным трудоустройством в Курской области в этом году будет охвачено 90% детей от 7 до 17 лет, что составляет свыше 106,5 тыс. человек.



