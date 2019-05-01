В Курске более 64 км дорог оборудуют временным твердым покрытием. Для этого используют асфальтовую крошку, которая образуется после фрезерования верхнего слоя покрытия проезжей части при ремонте.

Как отметил директор «Городской инспекции по ЖКХ и благоустройству» Антон Бартенев, асфальтовая крошка направляется на временное обустройство дорог, которые не имеют твердого покрытия. Используют его также муниципальные и областные предприятия для ремонта своих территорий, подъездных путей, отсыпки обочин дорог и т.п. Перед началом ремонта в администрации Курска соберут заявки от уличкомов, председателей СНТ и ГСК, организаций и предприятий. На основании таких заявлений создаётся перечень адресов, куда бесплатно будет осуществляться доставка материала. В этом году в него вошло более 130 участков внутригородских дорог, территории 14 садовых товариществ, 5 гаражно-строительных кооперативов, 15 организаций и предприятий.