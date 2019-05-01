Курский «Авангард» завершил футбольный сезон на восьмом месте в турнирyой таблице ФНЛ

Курский «Авангард» 25 мая в 38-м туре Футбольной национальной лиги уступил на выезде ярославскому «Шиннику» со счётом 2:4, завершив футбольный сезон поражением.

Три гола на счету полузащитника хозяев Дмитрия Самойлова, автором ещё одного стал нападающий Эльдар Низамутдинов. За курян забивали полузащитники Дмитрий Каюмов и Михаил Земсков.

В итоге «Авангард» завершил сезон в ФНЛ на восьмом месте с 56 очками в активе. Это лучший результат в истории клуба.



