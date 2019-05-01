В Курской области завершилась работа «Мастерских проектов»

В «Мастерских проектов» завершился заключительный этап разработки Народной стратегии развития Курской области до 2025 года. За 1,5 месяца участники рабочих групп подготовили план конкретных действий по улучшению ситуации в экономике, здравоохранении, образовании, городской среде и дорожной сфере региона.

По каждому из этих направлений сформированы «дорожные карты», в которые вошли 65 из 95, ранее представленных на общественных слушаниях проектов. Так как часть решений объединили между собой.

С результатами работы проектных мастерских познакомился врио губернатора Курской области. Роман Старовойт отметил, что около 20 из подготовленных проектов администрация области в ближайшее время возьмет на реализацию. При этом глава региона представил план дальнейших действий.





«Теперь нам с моими коллегами надо совместить проекты «мастерских» с проектами, которые уже реализуются в регионе в рамках майского указа Президента. Так как они имеют подтвержденное финансирование. А это самое главное. Поэтому мы откорректируем и согласуем в Правительстве РФ и федеральных министерствах паспорта этих проектов», - сообщил Роман Старовойт.





По каждому региональному проекту майского указа уже действуют рабочие группы. В их состав, по мнению врио губернатора, должны войти участники «Мастерских проектов».





«Если по одному или два человека от «мастерских» включим в эти рабочие группы, преобразуем региональные проекты под те проекты, которые были здесь отформатированы, то мы получим необходимый результат», - подчеркнул глава региона.





На доработку итогового варианта стратегии развития Курской области остался ровно месяц. 26 июня Народную стратегию представят на Среднерусском экономическом форуме.