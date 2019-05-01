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    В привокзальной части Железнодорожного округа Курска горячей воды не будет до конца мая

    Сегодня, 11:35
    В привокзальной части Железнодорожного округа Курска горячей воды не будет до конца мая
    Сегодня к гидравлическим испытаниям тепловых сетей в привокзальной части Железнодорожного округа Курска приступили специалисты филиала ПАО «Квадра» – «Курская генерация». Опрессовка продлится до 31 мая. Кроме того, специалисты выполнят текущие ремонты трубопроводов. 
    На это время будет прекращена подача горячей воды потребителям по улицам Маяковского, Островского, Дубровинского, Октябрьская, Театральная, Интернациональная, Бутко, Западный парк и 2-я Новоселовка. 
    Энергетики просят потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, надземным трубопроводам и тепловым камерам. 
    Справки по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.

     

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