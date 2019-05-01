В Курской области столкнулись четыре автомобиля. Пострадали дети

В Фатежском районе в воскресенье, 26 мая произошла авария с участием четырёх автомобилей. Как сообщили в ГИБДД, примерно в 10.20 на 487 км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение автомобиля «ДЭУ НЕКСИЯ», за рулём которого был 26-летний водитель, выезжавшего с прилегающей территории и поворачивающего налево на автодорогу М-2 «Крым» с автомобилем КАМАЗ, под управлением 48-летнего водителя, двигавшимся по автодороге М-2 «Крым» со стороны Москвы в сторону Курска. От удара «ДЭУ НЕКСИЯ» врезался в попутный автомобиль «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ», под управлением 27-летнего водителя и в «ШЕВРОЛЕ КАПТИВА», за рулём которого был 46-летний автомобилист. Этот автомобиль ехал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Курска в сторону Москвы. В результате этого ДТП пострадали водитель «НЕКСИи» и его 26-летняя пассажирка, а также пассажирки «ШЕВРОЛЕ КАПТИВА» - 40-летняя женщина и две 15-летние девочки. Они получили ранения различной степени тяжести.

ФОТО - АВТОКАДР_46