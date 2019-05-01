В Курске 19-летний рецидивист украл аккумуляторы из 12 машин

В полицию обратилось сразу несколько курян. Они заявляли о кражах аккумуляторных батарей из автомобилей.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник действовал ночью. Он вскрывал грузовые и легковые машины, стоявшие у многоэтажных домов. Для раскрытия преступлений полицейские спланировали и провели серию ночных рейдов в Сеймском округе города. В результате вора задержали с поличным в момент очередной кражи аккумуляторной батареи из автомобиля ВАЗ. 19-летний курянин оказался ранее судимым. Как выяснилось, на его счету 12 аналогичных преступлений. Похищенное имущество он сбывал, а вырученные деньги тратил на свои нужды.

Сейчас задержанный даёт признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».