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    В Курске 19-летний рецидивист украл аккумуляторы из 12 машин

    Сегодня, 12:24
    В Курске 19-летний рецидивист украл аккумуляторы из 12 машин
    В полицию обратилось сразу несколько курян. Они заявляли о кражах аккумуляторных батарей из автомобилей.
    Сотрудники полиции установили, что злоумышленник действовал ночью. Он вскрывал грузовые и легковые машины, стоявшие у многоэтажных домов. Для раскрытия преступлений полицейские спланировали и провели серию ночных рейдов в Сеймском округе города. В результате вора задержали с поличным в момент очередной кражи аккумуляторной батареи из автомобиля ВАЗ. 19-летний курянин оказался ранее судимым. Как выяснилось, на его счету 12 аналогичных преступлений. Похищенное имущество он сбывал, а вырученные деньги тратил на свои нужды.
    Сейчас задержанный даёт признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

     

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