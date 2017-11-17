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    Под Курском пьяный мотоциклист пострадал, упав на дорогу

    Вчера, 12:46
    Под Курском пьяный мотоциклист пострадал, упав на дорогу
    В Мантуровском районе Курской области 30-летний  мотоциклист пострадал, упав на дорогу. Байкер был не трезв. Как сообщили в ГИБДД, авария поизошла 26 мая примерно в 19.30 возле д.№64 по ул. Почтовая с. Мантурово. В результате ДТП водитель получил ранение.

    Ещё один пьяный водитель, уже автомобиля, пострадал в аварии, случившейся в Обоянском районе. В воскресенье примерно в 6 вечера также 30-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-21099 по автодороге М-2 «Крым» со стороны Белгорода в сторону Курска. Где-то на 585 км он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате ДТП водитель получил травмы. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

    Добавим, по итогам рейда, проведённого госавтоинспекторами в выходные, задержаны 27 водителей, находящихся в состоянии опьянения, 6 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, ещё 7 водителей задержаны за повторное нарушение.

     

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