В Курской области осудили украинца, ограбившего 88-летнюю старушку

Касторенский районный суд вынес приговор 46-летнему украинцу. Он признан виновным сразу по трём статьям.

Как установлено в суде, ночью 27 декабря прошлого года пьяный мужчина, решил похитить деньги из дома 88-летней жительницы Касторенского района.

Разбив окно, он проник в дом пенсионерки, где увидев престарелую женщину, потребовал отдать все имеющиеся у неё деньги. Получив 18 тыс. руб. и забрав мобильный телефон, скрылся.

Полицейские задержали его в Тамбовской области. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что ранее в Касторенском районе он совершил ещё два преступления: кражу денег и незаконное проникновение в жилище.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.