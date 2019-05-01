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    В Курской области осудили украинца, ограбившего 88-летнюю старушку

    Вчера, 13:42
    В Курской области осудили украинца, ограбившего 88-летнюю старушку
    Касторенский районный суд вынес приговор 46-летнему украинцу. Он признан виновным сразу по трём статьям.
    Как установлено в суде, ночью 27 декабря прошлого года пьяный мужчина, решил похитить деньги из дома 88-летней жительницы Касторенского района.
    Разбив окно, он проник в дом пенсионерки, где увидев престарелую женщину, потребовал отдать все имеющиеся у неё деньги. Получив 18 тыс. руб. и забрав мобильный телефон, скрылся. 
    Полицейские задержали его в Тамбовской области. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что ранее в Касторенском районе он совершил ещё два преступления: кражу денег и незаконное проникновение в жилище.
    В итоге суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

     

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