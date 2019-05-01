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    Виктор Карамышев официально подтвердил выдвижение в мэры Курска

    Вчера, 14:10
    Виктор Карамышев официально подтвердил выдвижение в мэры Курска
    Депутат Госдумы Виктор Карамышев официально подтвердил выдвижение в мэры Курска. 
    На встрече с курянами 26 мая Карамышев заявил, что должность мэра либо поможет ему разгрести завалы в городе либо закопает, как политика и пообещал в случае победы в конкурсе сложить мандат депутата Госдумы. Судьба его кресла в нижней палате парламента решится на дополнительных выборах.
    Кстати, в 2003 году Виктор Карамышев участвовал во всенародных выборах мэра Курска, но тогда не прошёл конкурсный отбор. 

     

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