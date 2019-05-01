Депутат Госдумы Виктор Карамышев официально подтвердил выдвижение в мэры Курска.

На встрече с курянами 26 мая Карамышев заявил, что должность мэра либо поможет ему разгрести завалы в городе либо закопает, как политика и пообещал в случае победы в конкурсе сложить мандат депутата Госдумы. Судьба его кресла в нижней палате парламента решится на дополнительных выборах.

Кстати, в 2003 году Виктор Карамышев участвовал во всенародных выборах мэра Курска, но тогда не прошёл конкурсный отбор.



