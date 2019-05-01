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    Молодой курянин отправится на 7 лет в колонию за убийство родственника

    Вчера, 15:05
    Молодой курянин отправится на 7 лет в колонию за убийство родственника
    Касторенский районный суд вынес приговор 21-летнему молодому человеку. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.
    Как установлено в суде, с осени прошлого года парень гостил у своей бабушки. В доме пенсионерки также проживал её 55-летний брат, который ранее неоднократно был судим. Между родственниками сложились неприязненные отношения. Вечером 23 декабря молодой человек зашёл в комнату, где его родственник распивал спиртное со знакомым. Разозлившись, мужчина стал оскорблять парня на тюремном жаргоне. В результате возникшей ссоры молодой человек, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, стал избивать  обидчика ногами и руками по голове и грудной клетке.  
    Через несколько дней от полученных травм тот скончался в больнице.
    Суд назначил парню наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительного колонии строго режима. 

     

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