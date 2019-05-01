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    Муниципалитеты Курской области получат 140 миллионов для благоустройства общественных территорий

    Вчера, 15:14
    Муниципалитеты Курской области получат 140 миллионов для благоустройства общественных территорий
    Муниципалитеты Курской области получат дополнительное финансирование для благоустройства общественных территорий. На эти цели из областного бюджета по распоряжению Романа Старовойта направят 140 млн рублей в виде субсидии. 
    Потратить средства можно будет на ремонт фасадов зданий, благоустройство прилегающих к ремонтируемым зданиям территорий, а также центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования, а также создание малых архитектурных форм. 
    Заявки на субсидию муниципалитеты должны подать до конца мая. К реализации будет допущено 28 проектов. Одним из условий отбора является софинансирование из местного бюджета. Работы по благоустройству планируется провести в течение этого года.

     

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