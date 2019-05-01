Курская область. В Сахаровке селянин не даёт обустроить детскую площадку

После обращения курских активистов Общероссийского народного фронта в администрацию Курского района в посёлке Сахаровка местному жителю, незаконно захватившему муниципальную землю, выписан протокол об административном правонарушении. «Землевладельца» вызвали на заседание административной комиссии района.

Жители посёлка Сахаровка Курского района обратились к активистам ОНФ ещё в 2017 г. С появлением в посёлке горожан и их детей, которые приезжают на лето, возникла необходимость в ремонте и переоборудовании старой детской площадки. Однако, один из местных жителей самовольно занял прилегающую территорию, рядом с которой находится его земельный участок. Мужчина нелегально установил вагончик, организовал склад строительных материалов и всячески протестовал против организации детской зоны отдыха.

Администрация Клюквинского сельсовета попыталась решить конфликт, организовав игровую площадку в соседнем посёлке. Это не устроило большинство жителей – дети уходили из посёлка, и их безопасность невозможно было обеспечить.

Активистам ОНФ пришлось вникать в вопросы земельной собственности.





«Потребовалось два года, чтобы муниципальные чиновники актуализировали кадастровую информацию по спорному участку. Выяснилось, что житель Сахаровки самовольно захватил 100 квадратных метров муниципальной земли. Он не оформил её ни в собственность, ни в аренду, но конфликтовал с соседями и детьми, которые приходили на старую игровую площадку. Он продолжает возражать против её переоборудования, потому что игровая зона может мешать въезду на участок, на который он продолжает претендовать, отказывается убирать строительный вагончик. Властям необходимо решить, кому отдать сто метров земли - одному взрослому или всем поселковым детям», - заявил член регионального штаба ОНФ Владислав Шелест.