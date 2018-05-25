Завтра в Курске отметят День пограничника

Пограничной службе России исполняется 101 год. Во вторник, 28 мая с 9.30 до 11.00 в парке им. Дзержинского состоится торжественное мероприятие, а затем шествие его участников по чётной стороне ул. Дзержинского до Пролетарского сквера.

В связи с этим, движение автомобильного транспорта по двум полосам дороги по чётной стороне улицы Дзержинского от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Либкнехта на время проведения шествия будет закрыто.

А сегодня с 18.30 до 20.30 в парке им. Дзержинского пройдёт общественно-патриотическая акция «Боевой расчёт».