В Курске выбрали победителя конкурса на лучший проект памятника ветерану

24 мая в городском комитете архитектуры и градостроительства Курска состоялось заседание жюри конкурса на лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны» в Курске. Напомним, конкурс был объявлен 25 марта. С такой инициативой выступил полковник в отставке Анатолий Щербаков.

Согласно его условиям, авторы трёх лучших проектов удостоятся премий: 1-я – 100 тысяч рублей, 2-я – 60 тысяч рублей и 3-я – 35 тысяч рублей.

На конкурс было представлено десять творческих проектов. По итогам голосования членов жюри с учётом мнения представителей ветеранских организаций Курской области и Курска, а также результатов общественного обсуждения конкурсных работ, которое проводилось в городском комитете архитектуры и градостроительства с 7 по 22 мая, определили проект-победитель.

Лучшей названа работа авторского коллектива из Москвы в составе скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.

Скульптуру планируется установить на территории Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. к 75-летию Великой Победы.





Второе место заняла работа двух авторов - скульпторов М.В. Баскакова (Москва) и Н.А. Клименко (Волжский):

Третье место присуждено проекту, выполненному курянами, - скульптором В.И. Бартеневым и архитектором Ю.В. Бартеневой.