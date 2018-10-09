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    Курянка продавала сапоги и лишилась 15 тысяч

    Вчера, 17:09
    Курянка продавала сапоги и лишилась 15 тысяч
    За минувшие выходные в Курске зарегистрировано более 10 фактов электронных мошенничеств. В одном из случаев женщина пострадала, разместив на интернет-сайте объявление о продаже сапог. Рано утром ей позвонил мужчина, пожелавший приобрести товар. Незнакомец готов был внести предоплату переводом. Курянка продиктовала номер своей банковской карты. Злоумышленник сказал, что этой информации недостаточно  и попросил код из смс-сообщения от банка. Таким образом он получил доступ к счёту женщины и перевёл с него все денежные средства. После получения смс-сообщения о списании средств, женщина позвонила на телефон «горячей линии» банка. Карту заблокировали, но мошенник успел перевести 15 тысяч рублей.
    В некоторых случаях потери курян измерялись сотнями тысяч рублей. 40-летняя женщина опубликовала объявление о продаже детской коляски. Злоумышленник действовал по аналогичной схеме. В результате курянка лишилась 130 тысяч рублей со своей банковской карты.

     

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