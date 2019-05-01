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    В Курске откроется финский визовый центр

    Вчера, 17:22
    В Курске откроется финский визовый центр
    Посольство Финляндии приняло решение открыть 16 визовых центров в России. Один из них – в Курске, сообщает телеканал "ТАКТ".
    Пункты расположены в Объединённом визовом центре оператора VFS Global. Именно там проходят процедуры подачи заявлений и выдачи паспортов. Документы на оформление могут подать как индивидуальные заявители, так и аккредитованные туристические агентства. Рассматривать заявления на визу будет посольство Финляндии в Москве.
    Визовый центр откроется 30 мая в центральном округе Курска.

     

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