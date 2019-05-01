В Курске откроется финский визовый центр

Посольство Финляндии приняло решение открыть 16 визовых центров в России. Один из них – в Курске, сообщает телеканал " ТАКТ ".

Пункты расположены в Объединённом визовом центре оператора VFS Global. Именно там проходят процедуры подачи заявлений и выдачи паспортов. Документы на оформление могут подать как индивидуальные заявители, так и аккредитованные туристические агентства. Рассматривать заявления на визу будет посольство Финляндии в Москве.

Визовый центр откроется 30 мая в центральном округе Курска.



