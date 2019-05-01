Прокуратура озаботилась содержанием кладбищ в Мантуровском районе

В Мантуровском районе Курской области прокурор требует организовать содержание сельских кладбищ в соответствии с действующим законодательством.

После проверки, выяснилось, что администрациями сельских поселений Мантуровского муниципального района не организовано содержание кладбищ в соответствии с санитарными правилами и нормами. На территориях нет ограждений, санитарно-защитные зоны не благоустроены, площадки для мусоросборников не оборудованы, отсутствуют контейнеры для сбора мусора.

Всё это ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие местных жителей, - отмечают в надзорном ведомстве.

В результате прокурор внёс семи главам муниципальных образований представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.



