Прокуратура озаботилась содержанием кладбищ в Мантуровском районе
Вчера, 09:02
В Мантуровском районе Курской области прокурор требует организовать содержание сельских кладбищ в соответствии с действующим законодательством.
После проверки, выяснилось, что администрациями сельских поселений Мантуровского муниципального района не организовано содержание кладбищ в соответствии с санитарными правилами и нормами. На территориях нет ограждений, санитарно-защитные зоны не благоустроены, площадки для мусоросборников не оборудованы, отсутствуют контейнеры для сбора мусора.
Всё это ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие местных жителей, - отмечают в надзорном ведомстве.
В результате прокурор внёс семи главам муниципальных образований представление с требованием устранить выявленные нарушения.
Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.