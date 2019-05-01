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    Прокуратура озаботилась содержанием кладбищ в Мантуровском районе

    Вчера, 09:02
    Прокуратура озаботилась содержанием кладбищ в Мантуровском районе
    В Мантуровском районе Курской области прокурор требует организовать содержание сельских кладбищ в соответствии с действующим законодательством. 
    После проверки, выяснилось, что администрациями сельских поселений Мантуровского муниципального района не организовано содержание кладбищ в соответствии с санитарными правилами и нормами. На территориях нет ограждений, санитарно-защитные зоны не благоустроены, площадки для мусоросборников не оборудованы, отсутствуют контейнеры для сбора мусора.
    Всё это ставит под угрозу санитарно-эпидемиологическое благополучие местных жителей, - отмечают в надзорном ведомстве.
    В результате прокурор внёс семи главам муниципальных образований представление с требованием устранить выявленные нарушения.
    Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле прокуратуры.

     

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