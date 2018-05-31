Курские школьники летом смогут подработать

На лето предлагается более 200 вакансий. Специалисты Центра занятости и потенциальные работодатели подготовили варианты трудоустройства для детей от 14 до 18 лет. Среди работодателей — крупные предприятия и организации Курской области. Ребятам предложили работу, которая не требуют особых навыков, а также проконсультировали, какие документы нужны для трудоустройства.

В ярмарках традиционно принимают участие полицейские, которые считают подростковый труд одним из важнейших средств профилактики. Многолетний опыт говорит – дети, которые на каникулах чем-то заняты и имеют мало свободного времени, с меньшей вероятностью окажутся в плохой компании или совершат преступление.

Как отметили в региональном комитете по труду и занятости населения, школьникам, которые хотят летом потрудиться, необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства, где им предложат вакансии.

Если подросток трудоустроен, ему выплачивается зарплата, которая начисляется в зависимости от отработанного времени, расчёт идёт от величины минимального размера оплаты труда по региону, она составляет 11280 рублей. Помимо этого, оказывается материальная поддержка от Центра занятости в размере 2250 рублей в месяц из расчёта отработанного времени.



