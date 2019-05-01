В Курске осудили жителя Казани за убийство

Ленинский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю Казани, который признан виновным в убийстве.

В октябре прошлого года гость из столицы Татарстана находился в состоянии алкогольного опьянения в районе жилых домов, расположенных на проспекте Клыкова Курска. Заметив проходящего мимо мужчину, он без всякой причины напал на него и избил. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшего имелось 10 зон травматизации, которые могли подвергаться воздействию неоднократно, - рассказали в прокуратуре. Мужчина скончался.

Теперь житель Казани ближайшие 10 лет проведёт в исправительной колонии строгого режима.