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    В курских школах стартовал основной период сдачи ЕГЭ

    Вчера, 09:25
    В курских школах стартовал основной период сдачи ЕГЭ
    В курских школах стартовал основной период сдачи ЕГЭ.
    По данным комитета образования и науки накануне 322 выпускника 11-х классов сдавали географию и 424 литературу.
    Аудитории, где проходит ЕГЭ, оборудовали видеокамерами. Кроме того, за ходом теста следят общественные наблюдатели. На выполнение экзаменационных заданий дают от трёх до четырёх часов.
    Экзамен по географии состоит из двух частей и включает в себя 34 задания, на выполнение которых отведено три часа. Для сдачи экзамена необходимо набрать минимум 37 баллов.
    ЕГЭ по литературе состоит из двух частей и включает 17 заданий. На выполнение заданий отводится три часа 55 минут. Для сдачи экзамена необходимо набрать минимум 32 балла. Свои результаты участники экзаменов по географии и литературе смогут узнать не позднее 11 июня.
    Следующим предметом в рамках ЕГЭ станет математика. Её будут сдавать 29 мая.

     

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