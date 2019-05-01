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    Тридцать тысяч клиентов МКБ открыли вклад с помощью онлайн-сервиса

    Вчера, 11:08
    Тридцать тысяч клиентов МКБ открыли вклад с помощью онлайн-сервиса

    Более 30 тысяч клиентов МКБ Романа Авдеева открыли вклад с помощью онлайн-сервиса без посещения офиса. Новый продукт «МЕГА Онлайн» - очередной шаг навстречу удобству и комфорту клиентов, пишет РИА LIVE24.

     

    - Так клиенты не только экономят время, но и получают максимальный доход от размещенных средств, — прокомментировал директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин. - Вклад можно открыть быстро, без посещения офиса, а главное — на гибкий срок с шагом в 1 месяц.

     

    Минимальная сумма вклада составляет тысячу рублей, максимальная – 20 миллионов. Счет можно открыть в рублях, процентная ставка составит от 7 до 8% в зависимости от срока размещения средств. Частичное снятие не предусмотрено, возможность дополнительного пополнения есть.

     

    - Мы развиваем свои дистанционные сервисы как полноценный канал продаж, который отвечает потребностям современного клиента, - добавил Алексей Охорзин.

     

    С начала этого года услугой «МЕГА Онлайн» воспользовалось свыше 30 тысяч клиентов МКБ, которые разместили на вкладах более 23 миллиардов рублей.

     

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