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    Курянин угнал автомобиль и поджёг его, чтобы скрыть преступление

    Вчера, 11:50
    Курянин угнал автомобиль и поджёг его, чтобы скрыть преступление
    В полицию с заявлением обратился курянин. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил его автомобиль ВАЗ. Как выяснилось, на улице он познакомился с молодым человеком. Завязался разговор. Мужчины решили выпить за знакомство. Уходя домой, новоиспечённый приятель прихватил с собой барсетку потерпевшего, в которой были ключи от машины. Угнать автомобиль не составило труда. Злоумышленник угнал припаркованную во дворе дома машину, а затем поджёг её, чтобы скрыть следы преступления.
    Ориентировка на похищенное транспортное средство была направлена всем постам. Сгоревший автомобиль сотрудники полиции обнаружили в лесополосе.
    Сейчас подозреваемый в совершении угона автомобиля задержан. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Курска. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ  «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

     

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