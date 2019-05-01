Курянин угнал автомобиль и поджёг его, чтобы скрыть преступление

В полицию с заявлением обратился курянин. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил его автомобиль ВАЗ. Как выяснилось, на улице он познакомился с молодым человеком. Завязался разговор. Мужчины решили выпить за знакомство. Уходя домой, новоиспечённый приятель прихватил с собой барсетку потерпевшего, в которой были ключи от машины. Угнать автомобиль не составило труда. Злоумышленник угнал припаркованную во дворе дома машину, а затем поджёг её, чтобы скрыть следы преступления.

Ориентировка на похищенное транспортное средство была направлена всем постам. Сгоревший автомобиль сотрудники полиции обнаружили в лесополосе.

Сейчас подозреваемый в совершении угона автомобиля задержан. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Курска. Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».