Промсвязьбанк с GetStar запускает сервис по выдаче коротких номеров для клиентов МСБ

Руководители Промсвязьбанка вместе с провайдером GetStar анонсировали запуск сервиса, предназначенного для выдачи клиентам МСБ коротких номеров со звездочкой. Основным их преимуществом является легкость в наборе и запоминании.

Документы о сотрудничестве подписали Дмитрий Рысь, занимающий пост гендиректора GetStar, и Александр Чернощекин, глава дирекции малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка. Руководители отечественных компаний приняли решение о реализации совместного проекта. Разработчики запустили сервис Star Number с использованием двух- или четырехзначных комбинаций со звездочкой. Сегодня в РФ существует до 10 тысяч подобных номеров. Созданная платформа функционирует, осуществляя прямую переадресацию на виртуальную АТС. Новинку поддерживают самые крупные отечественные операторы. Клиенты МСБ имеют возможность оформить подписку, заплатив только 1 рубль до конца текущего года. За такую цену предлагается и абонентская ежемесячная плата.

Эксперты называют основными преимуществами коротких номеров их легкость в запоминании. Для абонентов звонки бесплатны. Очень часто такие комбинации используют в рамках маркетинговых программ, направленных на развитие брендов. Подключиться к сервису от Промсвязьбанка и GetStar имеют возможность и руководители служб такси, торговых фирм или медучреждений, так как масштабы бизнеса совершенно не имеют какого-либо значения. Подобной функцией пользуются ритейлер «Метро» и авиакомпания «Аэрофлот», а также различные салоны красоты.

Александр Чернощекин рассказал, что для всех предприятий важной составляющей успеха является эффективная коммуникация с потребителями. Маленьким фирмам на отечественном рынке сложнее всего выделиться и обратить на себя внимание потенциальных клиентов. Именно из-за этого небольшие компании прибегают к использованию различных инструментов и каналов. По предварительным данным, в Промсвязьбанке уже получили 100 запросов на подключение сервиса.

Дмитрий Рысь уверен, что разработанный с новыми партнерами проект окажется успешным. Короткие номера являются эффективным бизнес-инструментом и помогут предприятиям развиваться, пополняя базу клиентов. Раньше только крупные корпорации могли подключить данную функцию. Сотрудничество с Промсвязьбанком позволит в дальнейшем сделать платформу популярной и доступной для отечественных компаний.