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    Курская область. Железногорцам обещали построить сквер, а строят "общепит"

    Вчера, 12:21
    Курская область. Железногорцам обещали построить сквер, а строят
    Железногорцам обещали построить сквер, а строят "общепит". Как сообщает ""Эхо недели, ещё в 2015 году на публичных слушаниях говорилось, что участок за ледовым катком в 15 микрорайоне площадью около восьмидесяти соток отдадут под сквер.
    Но информация о том, что там есть застройщик и что участок был выделен ещё осенью 2014 года под предприятие общепита, на публичных слушаниях вообще не прозвучала. Теперь там стоит долгострой, недавно было возобновлено строительство и похоже, что строится многоквартирный жилой дом.
    Журналисты издания обратились к властям за разъяснениями. Те ответили, что там действительно строят  кафе «Мороженое», но добавили, что по договору на части земельного участка должны ещё благоустроить сквер. Правда, какого размера будет этот сквер - непонятно. 
    Но курские общественники считают, что и этому, наверное, не суждено сбыться. Появилось пока не кафе-мороженное, а только некое неоднозначное незавершенное строительство. Да ещё застройщик намерен изменить планировку микрорайона. Желание это, считает депутат городской думы, член ОНФ Сергей Григорьев, вызвано никак не желанием расширить сквер.  

     

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