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    Под Курском столкнулись два автомобиля, а пострадал пешеход

    Вчера, 12:45
    Под Курском столкнулись два автомобиля, а пострадал пешеход
    В Железногорском районе 27 мая произошла авария в которой пострадала женщина-пешеход. По информации ГИБДД, утром, около десяти часов автомобиль «DAEWOO Nexia», за рулём которого находился 39-летний водитель, ехал со стороны Железногорска в направлении п.Тросна по автодороге «Тросна-Калиновка». На 34 км он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21114, под управлением 55-летней женщины, двигавшимся впереди в попутном направлении и остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом. От удара ВАЗ выехал на переход и сбил 64-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть дороги как раз по этой "зебре". В результате ДТП женщина получила ранение, её доставили во 2-ю горбольницу Железногорска.

     

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