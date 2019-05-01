Курская область. В посёлке Поныри заложили первый камень в основание часовни в память о защитниках Отечества

В посёлке Поныри Курской области заложили первый камень в основание часовни в память о защитниках Отечества, тружениках тыла, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны в ходе Курской битвы. В мероприятии принял участие врио губернатора Роман Старовойт.

Храм-мемориал построят в рамках всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны», которую уже 10 лет реализует общественная организация «Ветераны военной контрразведки».





«В рамках проекта проводятся мероприятия по поиску останков советских солдат в местах кровопролитных боев, а также строятся часовни памяти. Таких часовен установлено уже 10 в различных регионах России», - сообщил заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» Александр Новопашин.





Курская область подключилась к программе по просьбе главы региона Романа Старовойта в начале этого года. Врио губернатора лично контролировал ход подготовительных работ и ранее уже бывал на месте будущей часовни –мемориальном комплексе «Героям Северного фаса Курской дуги».





«Создать здесь такой объект предлагал ещё наш знаменитый скульптор Вячеслав Клыков. Но по разного рода причинам этот проект не смогли реализовать. Когда я узнал о программе ветеранов контрразведки, что есть возможность поставить часовню, и для этого нужна только инициатива со стороны администрации Курской области, я сразу же подписал письмо в адрес директора ФСБ РФ Александра Васильевича Бортникова», - рассказал Роман Старовойт.





Открыть мемориал планируется через месяц - в День памяти и скорби.



