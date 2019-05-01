На ООО «Экотекс» планируют установить дополнительную систему очистки

Сейчас деятельность предприятия приостановлена до решения суда. Как сообщают в «Экотексе», ведутся переговоры с зарубежными поставщиками об установке системы когенерации – снижения температуры сжигания выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух и дополнительной водной очистки.





«В первую очередь, предприятию необходимо разработать природоохранные документы, которые бы регламентировали какие вещества и в каком объеме выбрасываются. Это необходимо, чтобы определить, какая система очистки требуется. Сейчас такой документации нет», - подчеркнул директор департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.





Кроме того Константин Поляков сообщил, что на этой неделе запланирован рейд для установления иных источников загрязнения на территории промзоны, где находится производство. Его проведут сотрудники областной администрации совместно с федеральными структурами, жителями, представителями «Экотекса».





«Мы заинтересованы в развитии производств, привлечении инвестиций в Курскую область. Но в приоритете - экологическая обстановка. Мы полностью разделяем обеспокоенность курян, проживающих в непосредственной близости от предприятия. Мы работаем в тесном контакте с руководством компании, чтобы найти пути решения сложившейся ситуации», - сказал врио председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Михаил Аксенов.





Завтра представители «Экотекса» и администрации Курской области проведут встречу, на которой обсудят выполнение ранее достигнутых договорённостей.



