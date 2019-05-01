В Курске столкнулись маршрутка и «Лифан». Пострадал водитель лекговушки

27 мая произошла авария с участием пассажирского транспорта. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 21.40 возле д.№1 по ул. Студенческая столкнулись «Форд Транзит», за рулём которого был 36-летний водитель и «Лифан», под управлением 42-летнего автомобилиста. Маршрутка ехала по ул. Запольная со стороны ул. Н.Казацкая в сторону ул.50 лет Октября и поворачивала направо в сторону пр. Дружбы. При выезде на улицу 50 лет Октября водитель «Форда» не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу». «Лифан» ехал по ул. 50 лет Октября со стороны ул. Студенческая в направлении пр. Дружбы и также поворачивал направо на стоянку завода «Прибор». Произошло столкновение, в результате которого водитель «Лифана» получил ранение. Водители были трезвы.



