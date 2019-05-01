Пиццерия в курской многоэтажке закоптила канцерогенами квартиры жильцов

По обращению активистов Общероссийского народного фронта Роспотребнадзор проверил работу пиццерии, открытой без согласия жильцов на первом этаже многоэтажного дома №8 на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске. Предприятие общепита организовано в бывшем офисном помещении, не приспособленном для приготовления еды. Роспотребнадзор возбудил в отношении предпринимателя административное дело и направил материалы в суд.

По словам жильцов дома, в бывшем офисном помещении, где располагается пиццерия, не предусмотрена производственная вентиляция, нет запасного выхода, окна в цокольном этаже расположены на уровне человеческого роста и закрыты решетками. Вытяжная вентиляция выведена в окна цокольного и первого этажей, к подъезду дома. Канцерогенные выбросы продуктов горения затягивает в квартиры жильцов. Предприятие работает круглосуточно, без перерыва и выходных.





«Представьте, вы купили квартиру в тихом доме. И вдруг на первом этаже открывается пиццерия. Инвестиции в тишину и комфорт резко падают, потому что пиццерия – это грохот доставки продуктов и развоз готовых блюд, постоянные потоки людей во дворе, реклама на стенах дома. И главное – запах горелого масла, который пропитывает весь дом», – прокомментировал активист ОНФ Александр Полянский.



