«Стимулирующую» дотацию получат 15 муниципальных образований Курской области

Среди них - города Курск, Щигры, Рыльск, Беловский, Конышевский, Курский районы, посёлки Горшечное, Золотухино, Медвенка, Солнцево, а также Клюквинский сельсовет Курского района, Бунинский сельсовет Солнцевского района, Зуевский сельсовет Солнцевского района, Заолешенский сельсовет Суджанского района, Быстрецкий сельсовет Тимского района. Между ними до 1 июля распределят 15 млн рублей.

Дотация будет направлена на стимулирование социально-экономического развития территорий и повышения качества управления общественными финансами.

Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании комиссии, которую провели заместители губернатора Курской области Валентина Нордстрем и Екатерина Харченко.

Предварительно специалисты провели анализ динамики развития 348 муниципальных образований Курской области. Оценивались такие показатели, как рост поступлений налоговых платежей в бюджеты различных уровней, сокращение недоимки по налогам, снижение кредиторской и дебиторской задолженностей, прирост собственных доходов, достижение целевых значений средней заработной платы, участие в проектах инициативного бюджетирования, а также в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика – 2018».