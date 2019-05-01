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    Прокуратура заставила комитет здравоохранения Курской области обеспечить инвалидов лекарствами

    Вчера, 16:40
    Прокуратура заставила комитет здравоохранения Курской области обеспечить инвалидов лекарствами
    В прокуратуру Курской области обратилась местная жительница - она не смогла вовремя получить льготные лекарства. 
    Женщина страдает сахарным диабетом, является инвалидом 2 группы и имеет право на обеспечение лекарствами за счёт средств федерального бюджета.
    Курская городская больница № 6, в которой женщина состоит на учёте, направила в областной комитет здравоохранения заявку на приобретение для неё инсулина. Однако жизненно необходимое лекарство женщина получила несвоевременно.
    Причиной этого явилось ненадлежащее планирование комитетом здравоохранения Курской области закупок в целях обеспечения граждан в достаточном объёме необходимыми лекарственными препаратами, - отметили в надзорном ведомстве.
    В ходе этой проверки также выяснилось, что при наличии средств федерального бюджета региональный комитет здравоохранения не организовал в достаточном объёме обеспечение курян, нуждающихся в лекарственном препарате для лечения почечной недостаточности. В результате страдающие этой болезнью люди не получили лекарство.
    Первый заместитель прокурора области внёс председателю комитета здравоохранения Курской области представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения, организовать своевременное планирование, организацию и проведение закупочных процедур, а допустивших нарушения лиц наказать.
    По требованию прокуратуры организованы и проведены закупки и заключены государственные контракты на поставку жизненно необходимых лекарственных препаратов. В ближайшее время лекарства поступят в курские аптеки. 

     

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