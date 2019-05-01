Прокуратура заставила комитет здравоохранения Курской области обеспечить инвалидов лекарствами

В прокуратуру Курской области обратилась местная жительница - она не смогла вовремя получить льготные лекарства.

Женщина страдает сахарным диабетом, является инвалидом 2 группы и имеет право на обеспечение лекарствами за счёт средств федерального бюджета.

Курская городская больница № 6, в которой женщина состоит на учёте, направила в областной комитет здравоохранения заявку на приобретение для неё инсулина. Однако жизненно необходимое лекарство женщина получила несвоевременно.

Причиной этого явилось ненадлежащее планирование комитетом здравоохранения Курской области закупок в целях обеспечения граждан в достаточном объёме необходимыми лекарственными препаратами, - отметили в надзорном ведомстве.

В ходе этой проверки также выяснилось, что при наличии средств федерального бюджета региональный комитет здравоохранения не организовал в достаточном объёме обеспечение курян, нуждающихся в лекарственном препарате для лечения почечной недостаточности. В результате страдающие этой болезнью люди не получили лекарство.

Первый заместитель прокурора области внёс председателю комитета здравоохранения Курской области представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения, организовать своевременное планирование, организацию и проведение закупочных процедур, а допустивших нарушения лиц наказать.

По требованию прокуратуры организованы и проведены закупки и заключены государственные контракты на поставку жизненно необходимых лекарственных препаратов. В ближайшее время лекарства поступят в курские аптеки.