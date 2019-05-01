Курянин, укравший зерна на 180 тысяч, заплатит штраф 25 тысяч рублей. Такой приговор вынес мировой судья.

Как установлено в суде, курянин по договору должен был перевозить пшеницу с элеватора, расположенного в с. Стужень Мантуровского района в Обоянь. Выяснив, что на территорию элеватора можно проехать и погрузить зерно без документов, удостоверяющих личность водителя, а при разгрузке в Обояни весовой учёт поступающих грузов ведётся не должным образом, он решил похитить зерно. Для этого мужчина, назвавшись вымышленным именем, прибыл на элеватор, где ему загрузили пшеницу общим весом более 23 тонн. Это зерно он продал в Щигровском районе.

Недопоставку груза он скрыл, изготовив поддельные оттиски штампов весовой и подписи весовщика на товарно-транспортной накладной, которую предоставил менеджеру по логистике.

В результате сельхозпредприятие не досчиталось 181 тыс. руб.

Суда признан курянина виновным в краже. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.

Ущерб он полностью возместил.