В Курске провели рейд по выявлению незаконной парковки. Эвакуировать удалось не все автомобили-нарушители

Сегодня в Курске сотрудники ГИБДД совместно с представителями органов власти и журналистами провели рейд по выявлению незаконной парковки автомобилей на тротуарах.

В частности, около гостиницы Октябрьской автомобили оставляют ежедневно, при этом собственники гостиницы считают это место парковочным для тех, кто отдыхает здесь. Разобраться в ситуации не смогли и представители комитета архитектуры и градостроительства. Поскольку в план застройки города парковочные места возле гостиницы не включены.





«Ситуация неоднозначная, потому как пешеходная часть здесь не выделена, и ГИБДД не может применять санкции в отношении автомобилей и эвакуировать их. Мы рассматриваем вариант разделения пешеходной части разметкой, а также установим дорожные знаки. Планируем выполнить эту работу в кратчайшие сроки», – отметил заместитель директора управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска Олег Воробьёв.





Вторым пунктом была выбрана улица Павлова. И здесь сотрудникам правоохранительных органов не удалось эвакуировать автомобиль, который был припаркован прямо на тротуаре. Владелец авто оставил внутри собаку. А по закону, машину с животными эвакуировать запрещено.

Третья точка – Северный рынок. Здесь также автомобили, стоящие на тротуарах - обычное зрелище, несмотря на то, что на обочине дороги размечены парковочные места. Несколько из них – для инвалидов. На это указывает специальное обозначение на асфальте, а также дорожный знак, стоящий рядом. Сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобиль, который стоял на тротуаре.





«Эвакуатор забрал транспортное средство на штрафстоянку. Теперь владельцу необходимо обратиться в дежурную часть отдельного батальона ГИБДД по телефону 36-70-01 и уточнить место нахождения своего авто. Затем гражданин будет привлечен к административному правонарушению, штраф составит 1,5 тыс. рублей. После этого он сможет получить разрешение и заберет свою машину», – отметил майор полиции Алексей Панкратов.





Каждый день сотрудникам ГИБДД приходится эвакуировать 15-16 автомобилей, которые паркуются на тротуарах.





«Конечно, администрация Курской области обеспокоена ситуацией, которая складывается в областном центре в части незаконных парковок. Совместно с заинтересованными структурами мы проработаем все вопросы и в ближайшее время постараемся найти выход из ситуации», – резюмировала представитель комитета промышленности и транспорта города Наталья Михайлова.